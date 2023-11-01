За девять месяцев 2023 года СКЖД высадила около 10 тыс. деревьев и кустарников

С января по сентябрь 2023 года в границах полигона Северо-Кавказской железной дороги было высажено около 10 тыс. деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба компании. Новые растения украсили городские скверы и парки, охраняемые природные территории и полосы отвода железной дороги.

Отмечается, что СКЖД удалось снизить негативное воздействие на окружающую среду. Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2023 году сократилось на 5,7%. Также 75,9% отходов было направлено на вторичную переработку. Сейчас компания строит канализационный коллектор на станции Лихая в Ростовской области.

«По результатам природоохранной акции ''Зеленая Весна-2023’’, проведенной с 22 апреля по 31 мая текущего года, Северо-Кавказская железная дорога награждена Дипломом неправительственного экологического фонда имени В. Вернадского», — отмечает пресс-служба СКЖД.

Анастасия Назарова