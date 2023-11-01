Представители Ближнего Востока отправляются в зону спецоперации из Казани

Резко выросло число иностранцев, которые отправляются на службу в зону спецоперации из Казани. Об этом во время пресс-конференции сказал замглавы пункта отбора на военную службу по контракту в городе Рустам Сафиуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, среди иностранцев, в частности, есть представители Ближнего Востока и Кубы.

«Основной их мотив — это получение Российского гражданства после полугода участия в спецоперации и высокие денежные выплаты»,— отметил господин Сафиуллин.

"Ъ-Казань"