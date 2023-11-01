В Иркутской области ожидается резкое похолодание до -30

В Иркутской области ожидается резкое похолодание, сообщает иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 2 ноября при прояснении температура в регионе может опуститься ночью до -30, средняя температура в этом время суток ожидается на уровне -15,-20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в области возможна переменная облачность, преимущественно без осадков, в западных и южных районах местами небольшой снег, утром при прояснении туман. 3 ноября ожидается местами небольшой снег, ветер юго-восточный до 10 м/с. Температура ночью -7,-12, при прояснении -17,-22, в северных районах возможно до -30.

В Новосибирской и Томской области 2 ноября температура ночью будет находиться на уровне -15. Днем – от -1 до -8. С 3 ноября в регионах ночью ожидается похолодание до -19 градусов.

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Александр Киселев