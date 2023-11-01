Компания в Башкирии оштрафована за продажу смертельно опасного «Мистера сидра»

Арбитражный суд Башкирии оштрафовал салаватское ООО «Кронштадт» на 30 тыс. руб. за нарушение требований техрегламентов (ст. 14.43 КоАП РФ) при продаже контрафактной продукции «Мистер сидр».

Республиканское управление Роспотребнадзора обратилось в суд с заявлением о привлечении компании к административной ответственности. В июне прошлого года надзорное ведомство провело выездную проверку, в ходе которой установило, что на складе «Кронштадта» в Салавате хранилась продукция «Мистер сидр» производителя ООО «Анди». Было найдено 88 кег на 2,6 тыс. л. У товара отсутствовали сопроводительная документация, информация об изготовителе, документы, подтверждающие соответствие пивной продукции «Мистер сидр» техническим регламентам. Продукция, транспортные средства компании были арестованы, составлен протокол об административном правонарушении.

Суд решил арестованный товар конфисковать и направить на уничтожение.

В июне этого года в нескольких регионах ПФО в результате отравления напитком «Мистер сидр» погибли более 30 человек. Было установлено, что вместо пищевого спирта в напитке содержался смертельно опасный метанол.

ООО «Кронштадт» зарегистрировано в 2021 году в Салавате. Учредителем является предприниматель Сергей Глухов. Компания занимается оптовой продажей напитков. В 2022 году чистая прибыль составила 483 тыс. руб. при выручке 5,3 млн руб.

Влада Шипилова

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