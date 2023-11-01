В США умер второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи

58-летний Лоуренс Фосетт умер через почти шесть недель после того, как ему пересадили сердце свиньи. Это второй в мире человек, которому провели подобную операцию, сообщила пресс-служба медицинского центра Мэрилендского университета в США.

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«После операции господин Фосетт добился значительного прогресса: он занимался физиотерапией, проводил время с членами семьи и играл в карты со своей женой Энн. В последние дни у его сердца стали появляться первые признаки отторжения — наиболее серьезная проблема при традиционной трансплантации, в том числе и человеческих органов. Несмотря на все усилия медиков, 30 октября господин Фосетт скончался»,— говорится в заявлении медцентра. Трансплантацию сердца генно-модифицированной свиньи ему провели 20 сентября.

Директор программы ксенотрансплантации сердца Мэрилендского университета Мухаммад Мохиуддин заявил, что исследователи намерены провести обширный анализ, чтобы выявить факторы, которые можно предотвратить при будущих трансплантациях, передает пресс-служба.

Сообщается, что господин Фосетт попал в медцентр в качестве пациента 14 сентября. У него была последняя стадия сердечной недостаточности, незадолго до операции его сердце остановилось, и его перевели в реанимацию, сообщается в пресс-релизе. Медики признали традиционную трансплантацию невозможной из-за сопутствующих тяжелых заболеваний пациента, в том числе заболевания периферических артерий.

Первым человеком, которому пересадили сердце свиньи, был 57-летний Дэвид Беннет-старший. Операцию также провели врачи медцентра Мэрилендского университета. Мужчина умер через два месяца после трансплантации, в марте 2022 года.

Эрдни Кагалтынов