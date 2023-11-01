В Екатеринбурге начали судить мужчину, обвиняемого в убийстве двухлетней девочки

В Свердловском областном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении 25-летний уроженца Березовского Романа Большакова, обвиняемого в убийстве двухлетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе суда. В ходе заседания вину мужчина признал частично, отметив, что не желал смерти ребенку.

Напомним, инцидент произошел 13 мая на ул. Парниковой в Екатеринбурге, где проживает 21-летняя сожительница обвиняемого. Когда девушка была на работе, мужчина остался с двухлетнем ребенком. Следователи считают, что после того, как девочка стала плакать и мужчина не мог ее успокоить, он решил задушить ее из личной неприязни.

«Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Свердловский областной суд»,— отметили в СКР.

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