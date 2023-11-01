В Башкирии стоимость квадратного метра в новостройке достигла 117 тыс. рублей

Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Башкирии в третьем квартале составила 116,9 тыс. руб., на вторичном рынке — 93 тыс. руб. Таковы предварительные данные, опубликованные Башстатом.

По сравнению с предыдущим кварталом средняя цена жилья на первичном рынке увеличилась на 4,2% (со 112,1 тыс. руб.), на вторичном — на 2,2% (с 91 тыс. руб.). С начала года рост стоимости «первички» составил 2,2%. «Вторичка» подорожала на 5,9%.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте