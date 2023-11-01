В декабре ПМД планирует начать строительство жилья на ул. Трамвайной, 27

Застройщик ПМД планирует получить разрешение на возведение первого дома по ул. Трамвайной, 27, уже в декабре этого года, рассказали «Ъ-Прикамье» в пресс-службе компании. Одновременно застройщик начнет продажи квартир в двух жилых корпусах. Участок на ул. Трамвайной, 27 (1,3 га) примыкает к территории бывшего маргаринового завода на ул. Телеграфной, который ПМД ранее купил у Нижегородского масложирового комбината. Обе площадки застроят в одной концепции, девелопер возведет там ЖК «Новый Парковый». Комплекс построят в несколько очередей. Первая очередь (ул. Трамвайная, 27) предполагает возведение 40 тыс. кв. м квартир и коммерческих помещений.

В ЖК «Новый Парковый» девелопер возведет не менее 150 тыс. кв. м жилья. ЖК будет представлять собой несколько кварталов, объединенных одной тематикой. «Концепция “Нового Паркового” подразумевает, что, с одной стороны, в нем проведут ревитализацию старой индустриальной площадки, создав на ней жилые кварталы с новым уровнем комфорта городской среды. С другой стороны, комплекс будет напрямую связан с существующим микрорайоном, его инфраструктурой, Черняевским лесом и другими объектами»,— отметили в пресс-службе ПМД. В составе «Нового Паркового» на муниципальной земле девелопер построит экопарк с детскими площадками, зонами отдыха для взрослых, арт-объектами, дождевыми садами — парк будет доступен для всех жителей города. Планируется также построить там физкультурно-оздоровительный комплекс.

Напомним, на недавнем заседании градсовета «Институт регионального и городского планирования» представил мастер-план комплексного развития микрорайона Красный Октябрь. На территории микрорайона четыре девелопера — «Альфа», Nova, «Унистрой» и ПМД — планируют жилую застройку, возведение соцобъектов и благоустройство территории. ГК «ПМД» рассчитывает застроить почти 11 га — это земля в собственности группы и муниципальные участки — для парка и ФОКа.