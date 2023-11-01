Власти Краснодара объяснили расчет платы за отопление в октябре

Собственники жилья в многоквартирных домах, в которых отсутствуют теплосчетчики, будут вынуждены платить за отопление в октябре, сообщили в департаменте городского хозяйства и ТЭК Краснодара. Количество месяцев отопительного периода, принятое при расчете норматива, составляет семь месяцев — с 1 октября по 30 апреля включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По данным Муниципального центра управления Краснодара, к ним поступает большое количество вопросов от жителей города об оплате октябрьских квитанций за отопление. Горожане обращают внимание, что батареи в их квартирах в минувшем месяце оставались холодными, а оплата за теплоснабжение взимается.

Старт отопительного сезона в Краснодаре и других городах Кубани объявляют, когда среднесуточная температура воздуха достигает +8 градусов и держится в течение пяти дней. Решение об окончании отопительного сезона принимается аналогично.

В 2023 году отопительный сезон в Краснодаре объявили 16 октября, однако большинство дней в месяце стояла теплая погода.

Наталья Решетняк

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