SuperJob: большинство нижегородцев считают «черную пятницу» обманом

Всего 11% нижегородцев верят в то, что продавцы различных товаров действительно снижают цены во время распродажи в «черную пятницу». Такие данные публикует сервис по поиску работы SuperJob на основании данных собственного исследования, проведенного среди экономически активного населения Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Большинство опрошенных (77%) считают ноябрьскую распродажу обманом. При этом мужчины чаще женщин называют большую распродажу в ноябре нечестной акцией — 82% против 71%. Респонденты старше 45 лет убеждены в этом чаще тех, кто моложе. Горожане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — чаще граждан с меньшей зарплатой.

Опрос показал, что 72% нижегородцев не будут приобретать товары в «черную пятницу». Планирует покупки каждый десятый. Средняя сумма, которую нижегородцы готовы потратить в «черную пятницу», составляет 14,5 тыс. руб.

Андрей Репин