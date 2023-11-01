SuperJob: большинство нижегородцев считают «черную пятницу» обманом
Всего 11% нижегородцев верят в то, что продавцы различных товаров действительно снижают цены во время распродажи в «черную пятницу». Такие данные публикует сервис по поиску работы SuperJob на основании данных собственного исследования, проведенного среди экономически активного населения Нижнего Новгорода.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Большинство опрошенных (77%) считают ноябрьскую распродажу обманом. При этом мужчины чаще женщин называют большую распродажу в ноябре нечестной акцией — 82% против 71%. Респонденты старше 45 лет убеждены в этом чаще тех, кто моложе. Горожане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — чаще граждан с меньшей зарплатой.
Опрос показал, что 72% нижегородцев не будут приобретать товары в «черную пятницу». Планирует покупки каждый десятый. Средняя сумма, которую нижегородцы готовы потратить в «черную пятницу», составляет 14,5 тыс. руб.