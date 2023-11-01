Сборная России может сыграть в Казани несколько товарищеских игр

Летом следующего года сборная России может сыграть несколько товарищеских встреч в рамках Игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Об этом заявил генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов, передает «РБ Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Нам было бы интересно провести свой турнир, и есть страны, которым потенциально было бы интересно участие, но они не могут из-за занятости. Поэтому нужно подстраиваться под разные форматы»,— отметил господин Митрофанов.

По его словам, РФС обсудит возможность проведения игр со странами БРИКС, но в июне окно ФИФА открыто только для европейских сборных.

"Ъ-Казань"