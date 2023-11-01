Объявленный в федеральный розыск мужчина покусал полицейских в Сарове

Полиция задержала в Сарове нетрезвого мужчину, при проверке документов он оказал сопротивление патрульным: одного из них он укусил за ногу, а другого – за руку. Его заковали в наручники и доставили в отделение полиции, где составили административный протокол о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейская проверка показала, что задержанный ранее был судим за грабеж, кражи, убийства и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Также мужчина привлекался к ответственности за потребление наркотиков и психотропных веществ, мелкие кражи, хулиганство и другие правонарушения.

Также выяснилось, что задержанный в Сарове был объявлен в федеральный розыск УФСИН по Кировской области как осужденный за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Задержанного передали сотрудникам пенитенциарной системы соседнего региона.

Владимир Зубарев