Пермский край вошел в топ-5 перспективных направлений для горнолыжного отдыха в России

Цифровая экосистема МТС определила регионы, которые могут стать новыми центрами притяжения для любителей горнолыжного спорта. Пятерку возглавил Пермский край. Также в списке перспективных, но малоизвестных курортов для активного отдыха – Красноярский и Хабаровский края, Мурманская и Свердловская области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

На востоке Пермского края расположены Уральские горы с максимальными высотами 1300–1500 метров. В сезон в крае открывается более 20 горнолыжных комплексов, самый крупный и знаменитый из них – «Губаха». Также популярны «Такман», «Полазна», «Иван-гора», «Ашатли парк», «Жебреи».

«По данным МТС Travel, ранний спрос на отели на популярных российских горнолыжных курортах в период новогодних каникул вырос почти вдвое. Поэтому любителям активного отдыха стоит присмотреться к Пермскому краю. Горнолыжные курорты здесь могут порадовать доступными ценами и хорошими трассами на любой вкус», – прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.