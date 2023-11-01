Петербуржца убило взрывной волной во время ремонта мазутовоза в Киришах

Смертельное ЧП произошло в Киришском районе Ленинградской области, где при взрыве во время ремонта спецтехники погиб один из работников.

Как сообщает 1 ноября 78.ru, компания петербуржцев, арендующих ангар в Киришах, проводила там ремонт мазутовоза. Неожиданно произошел взрыв, в результате которого одного из рабочих взрывной волной сбросило с трехметровой высоты.

По данным телеканала, упавший мужчина получил ожоги 3-4 степени, а также черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

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