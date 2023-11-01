Филиал «Азот» улучшает качество выпускаемого карбамида

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» начато применение новой поверхностной антислеживающей добавки для обработки карбамида — ВРКС-290, ее использование повысит качество выпускаемой продукции.

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Добавка представляет собой раствор из воды и поверхностно-активных анионных веществ (АПАВ). Специалисты лаборатории комплексного анализа филиала «Азот» провели опытно-промышленные испытания по обработке карбамида добавкой ВРКС-290, по результатам которых было получено положительное заключение о рассыпчатости карбамида, упакованного в МКР.

Ольга Миллер, заместитель директора по качеству филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Обновленный карбамид уже отправлен потребителям. Первые отзывы получили — они положительные. Для «Азота» важно постоянно улучшать качество выпускаемой продукции. Именно поэтому мы всегда прислушиваемся к мнению клиентов и ведем с ними диалог.

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (филиал «ВМУ») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий»). Общая численность персонала составляет 31 000 человек.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники