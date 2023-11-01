На адаптацию зубров из Беларуси потратят до 3 млн рублей

Дирекция по особо охраняемым природным территориям Башкирии ищет подрядчика для выполнения научно-исследовательских работ по первичной адаптации завезенных из Беларуси зубров, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 3 млн руб. Итоги аукциона подведут 9 ноября. Работы выполнят в течение одного года после снабжения первого зубра спутниковым Argos-GPS ошейником.

Согласно техзаданию, целями работ являются, в том числе получение информации о перемещениях зубров через оснащения отдельных особей ошейниками, выявление динамики освоения ими пространства и оценка степени пригодности территорий в районе мест выпуска зубров. Ожидаемым результатом проведенных работ служит, в частности, план завоза зубров в Башкирию с учетом генетических особенностей вида.

Зубр — последний представитель диких быков в Европе. Последних диких зубров истребили в 1920-х годах. Животные занесены в Красную книгу России.

В Башкирии зубры обитают в природном парке «Мурадымовское ущелье» (Кугарчинский район). Девять особей доставили из Беларуси в начале лета. К концу года планировалось переселить в республику еще столько же животных этого вида.

Венера Хисамова

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