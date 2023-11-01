В Буинске на месте кладбища строят мемориальный комплекс за 5 млн рублей

На месте татарского кладбища в Буинске в данный момент идет строительство мемориального комплекса за 4-5 млн руб. Об этом сообщает «Реальное время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото из архива историка Рашида Ахметова, Фото из архива история Рашида Ахметова Фото: Фото из архива историка Рашида Ахметова, Фото из архива история Рашида Ахметова

Строительные работы начались минувшим летом, а сейчас они уже завершаются. В данный момент рабочие облагораживают могилы известных религиозных деятелей, имамов и меценатов.

На территории кладбища находятся могилы известных мусульманских ученых, просветителей, видных религиозных деятелей. Среди них Габделвахид бин Габдурахман аль-Буави (1808–1852) — известный религиозный деятель, ученый-богослов, ишан. Или Мухаммадаминов Габденнасыр Мухаммадаминович (1816–1886) — ученый-богослов, просветитель.