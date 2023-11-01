Умер футболист «Амкара», попавший в ДТП

Сегодня утром, не приходя в сознание, умер игрок футбольного клуба «Амкар-Пермь» Кирилл Кочетов. Об этом сообщает телеграм-канал ФК «Амкар-Пермь». Футболисту был 21 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК Амкар Фото: ФК Амкар

«Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. ФК “Амкар Пермь” и ФК “Уралец-ТС” совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Кирилла»,— пишет «Амкар».

Кирилл Кочетов перешел в «Уралец-ТС» в июне: «Амкар» отдал игрока в аренду нижнетагильскому клубу на полгода. За «Уралец ТС» он отыграл 13 матчей на позиции нападающего и забил один мяч.

Напомним, 11 октября в ДТП попали четыре пермских футболиста. Воспитанник и бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте. Воспитанники «Академии-Амкар» Денис Федорочев и Кирилл Мыльников избежали серьезных травм. Все футболисты сейчас выступают за нижнетагильскую команду «Уралец-ТС». Кирилл Кочетов получил тяжелые травмы и впал в кому.

11 октября в 22:00 по автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области двигался автомобиль «Лада Приора» под управлением жителя Пермского района 2000 года рождения. Предварительно установлено, что на 25-м километре трассы водитель «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Газель». По данным портала Properm, за рулем мог находиться футболист Денис Федорочев, который, вероятно, и стал фигурантом уголовного дела.