«Россети Урал» начинает ревизию размещенного оборудования на приобретенных сетевых объектах «АЭС Инвест»

В ходе подготовки электросетевого комплекса региона к сезону пиковых нагрузок на сети энергетики «Россети Урал» информируют операторов связи о необходимости заключения договоров с энергокомпанией для легализации размещения на опорах воздушных линий электропередачи (ЛЭП) линий связи, в том числе волоконно-оптического кабеля связи (ВОЛС).



В настоящий момент энергетики компании приступили к полноценной ревизии сетевого комплекса ООО «АЭС Инвест», приобретенного компанией в октябре 2023г. и расположенного на территории 27 муниципальных образований Челябинской области (порядка 70 населенных пунктов).

Напомним, компания «Россети Урал» эксплуатировала сети «АЭС Инвест» с 2019 года по договору аренды, который предусматривал обеспечение электроснабжения клиентов и поддержание имущества в исправном состоянии. Решение вопросов реконструкции и технического перевооружения сетевых активов становится возможным только после приобретения их в собственность компании.

В соответствии с первоначальным анализом сетевого комплекса, ранее принадлежавшего «АЭС Инвест», серьезные опасения энергетиков вызывает значительный объем размещения ВОЛС на приобретенных компанией энергообъектах. Большая часть электросетевого оборудования отработала нормативные сроки эксплуатации. Длительное время прежним собственником сетей не проводились ремонты в необходимых объемах на воздушных линиях электропередачи, специфика процедуры банкротства также не позволяла это делать. Кроме того, условия аренды не позволяли проводить работы капитального характера. В настоящее время, когда энергетики «Россети Урал» приобрели в собственность данные электросетевые активы, оформление договорных отношений с операторами связи более чем уместно.

Сотрудничество энергетиков компании «Россети Урал» с операторами связи, законное размещение линий связи на энергообъектах компании исключает несанкционированное вмешательство в работу сетевой инфраструктуры, которое может привести к нарушению электроснабжения клиентов, а также стать причиной несчастных случаев при монтаже оборудования.

Особую остроту вопрос легализации ВОЛС приобретает во время подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему сезону 2023/2024, а также становится одним из условий успешного прохождения периода пиковых нагрузок на сети.

Энергетики «Россети Урал» напоминают операторам связи о необходимости оформления договорных отношений на законное размещение линий связи.

Ознакомиться с информацией и обратиться с вопросом оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах «Россети Урал» можно на официальном сайте компании, перейдя по QR-коду. Также получить информацию возможно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220.

Стоит отметить, что при выявлении фактов нелегального размещения линий связи, включая ВОЛС, на ЛЭП компании специалисты будут вынуждены демонтировать данное оборудование для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса «Россети Урал».

«Россети Урал» - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Является дочерним обществом ПАО «Россети». Крупнейшая электросетевая компания Урала и Прикамья. Производственный потенциал группы «Россети Урал» состоит из 42,7 тыс. подстанций общей мощностью порядка 42,7 ГВА, протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – более 172,2 тыс. км. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности электросетевой компании находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.

ОАО «МРСК Урала»