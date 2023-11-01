Владельцам уничтоженного из-за болезни скота в Хакасии выплатили 50 млн рублей

Компенсационные выплаты жителям Боградского района Республики Хакасия за изъятие скота достигли 50 млн руб. Животные уничтожаются в связи с возникновением в селе Боград очага заболевания узелковым дерматитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об объеме выплат сообщила пресс-служба верховного совета (ВС) республики со ссылкой на и. о. заместителя главы региона Юрия Курлаева, который возглавляет оперативный штаб. «Министерство сельского хозяйства готово оказать помощь в приобретении скота людям. Сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы оказать помощь малоимущим и многодетным семьям, у которых корова действительно была кормилицей для семьи»,— привела пресс-служба комментарий председателя комитета ВС по аграрной политике, продовольствию и землепользованию Ивана Вагнера.

По данным администрации Боградского района, компенсация при изъятии животных выплачивается из расчета 159 руб. за килограмм живого веса крупного рогатого скота, 129 руб. — мелкого рогатого скота. Компенсация за изъятое мясо составляет 345 руб. и 351 руб. за килограмм соответственно.

Карантин на территории Боградского района был установлен 9 октября. «Запрещено посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госсветслужбы республики и привлечённого персонала для ликвидации эпизоотических очагов, лиц, проживающих и (или) временно прибывающих на территории, признанных эпизоотическим очагом. Также запрещен вывоз живых животных, продуктов убоя восприимчивых животных и кормов»,— сообщали ранее о принятых мерах в территориальном управлении Россельхознадзора по Хакасии, Тыве и Кузбассу.

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Валерий Лавский