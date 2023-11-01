Жителю Сибая вынесли приговор за мошенничество с туристическим кешбэком

Сибайский городской суд приговорил владельца ООО «Издательство „ Южуралпечать“» и гостиницы «Алтынай» Ришата Халитова к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима за мошенничество с туристическими путевками в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также взыскал с него причиненный бюджету ущерб в размере 9 млн руб.

Как установил суд, в декабре 2021 года гостиница «Алтынай» стала участником программы туристического кешбэка, реализуемой в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В январе 2022 года собственник компании решил похитить средства, выделяемые на частичную компенсацию гражданам стоимости туристических путевок.

Фигурант уголовного дела попросил родственников и знакомых за вознаграждение от 600 руб. до 3 тыс. руб. открыть банковские счета. Граждане передали господину Халитову банковские карты и привязанные к ним сим-карты. Собственник гостиницы внес на счета 67 граждан личные средства в размере более 59 млн руб. и перечислил их на счет «Южуралпечать» якобы за оказанные туристические услуги. Затем он получил возмещение затрат в размере 11,6 млн руб.

Наталья Балыкова

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