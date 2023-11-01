Свердловский суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками на имя студентки

В Екатеринбурге суд аннулировал кредит, который мошенники оформили на имя студентки Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Карина К. девушка стала жертвой мошенников еще год назад. Тогда неизвестные позвонили ей и, представившись сотрудниками банка, заявили, что на имя студентки оформлены кредиты. После того, как девушка поверила мошенникам и выполнила их инструкции, на нее действительно взяли кредит в размере 950 тыс. руб. Она также лишилась средств с личной карты.

Позже выяснилось, что между девушкой и банком ВТБ были заключены два договора: на выдачу кредита в размере 813,8 тыс. руб. под 9,5% сроком 60 месяцев и на кредитную карту с лимитом овердрафта 139 тыс. руб. и зачислением средств на лицевой счет. Спустя несколько минут деньги были переведены на счета третьих лиц. В тот же день от ее имени заключили страховой договор с АО «Согаз» в размере 153,8 тыс. руб. Все действия проводились дистанционно.

В итоге силовики возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Девушка обратилась в Верх-Исетский районный суд с требование аннулировать договоры, заключенные с ВТБ. Представитель банка же заявил, что девушка сама виновата, что доверилась мошенникам. В итоге суд отказался аннулировать кредиты, однако это решение было отменено Свердловским облсудом.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте