Курултай Башкирии предложил освободить спортсменов от налога за полученные призы

Депутаты госсобрания Башкирии внесут в Госдуму законопроект об освобождении спортсменов от налога на награды, полученные ими на международных соревнованиях. Подготовлены поправки в Налоговый кодекс России.

В настоящее время налогом на доходы физических лиц не облагаются призы за победы на олимпиадах, паралимпийских играх и других престижных международных соревнованиях, а также выплаты спортсменам от государства, отмечается в сообщении пресс-службы Курултая. При этом награды международных спортивных турниров, которые проводятся в России, подлежат налогообложению.

Законопроект направлен на развитие спорта высших достижений «в условиях отстранения российских спортсменов от участия практически во всех международных соревнованиях». По мнению законодателей, освобождение от налога призеров соревнований повысит престиж игр, которые проходят на территории России, и обеспечит широкое международное представительство. Кроме этого, в соревнованиях будут участвовать больше спортсменов, что сделает результаты чемпионатов более объективными.

Наталья Балыкова

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