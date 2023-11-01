Кузбасс занял первое место в России по количеству промышленных отходов

В 2022 году в России предприятия сгенерировали 9 млрд тонн отходов (+6,7% к показателям 2021 года). Первое место в стране по этому показателю заняла Кемеровская область, где предприятия произвели более 4 млрд тонн отходов, сообщает FinExpertiza. На втором месте – Якутия (719,8 млн тонн), на третьем – Красноярский край (589,1 млн тонн). Также в топ-10 по объемам промотходов вошли Хакасия (412,6 млн тонн), Забайкальский край (364,6 млн тонн), Иркутская область (345,4 млн тонн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Махоров, Коммерсантъ Фото: Вадим Махоров, Коммерсантъ

Кроме этого, Кузбасс лидирует по приросту производственных отходов за год (+234,2 млн тонн). Также в числе регионов с наиболее высокой динамикой роста промышленного мусора – Красноярский край (+34,9 млн тонн) и Новосибирская область (+20 млн тонн).

«Несмотря на сокращение ВВП в 2022 году в связи с санкциями, генерация производственных отходов увеличилась. Этому способствовал рост промышленного производства во многих отраслях энергетического сектора, металлургии и машиностроения, связанного с ОПК», — говорит член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

При этом на добычу угля приходится 63% всех промышленных отходов, Второе и третье места заняли добыча металлических руд (26,7% среди всех отходов) и добыча прочих полезных ископаемых, в число которых входят камень, песок, глина, соль, асбест, а также алмазы (3,1%).

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Оксана Павлова