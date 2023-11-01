В Челябинске планируют обновить интерьеры киноцентра «Импульс»

Челябинское муниципальное учреждение культуры «Киноцентр „Импульс“» заключило контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных коммуникаций. Работу выполнит ООО «Строительная компания „Челстрой“» за 1,78 млн руб. Начальная цена контракта составляла 4,8 млн. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

По данным мэрии Челябинска, обновление интерьеров и коммуникаций киноцентра «Импульс» запланировано на 2024-2025 годы. Стоимость работ будет определена после разработки проекта. Капитальный ремонт внутренних помещений не проводился с момента постройки здания в 1974 году. В 2022 году был отремонтирован фасад киноцентра, которому вернули исторический архитектурный облик.

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