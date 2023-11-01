В Уфе создана новая экспертная комиссия по переименованию улиц

В Уфе вновь создана экспертная комиссия по наименованию, переименованию элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети города. Соответствующее постановление администрации Уфы от 30 октября за подписью сити-менеджера Радмира Мавлиева опубликовано на официальном сайте мэрии.

Документом признаются утратившими силу постановление администрации Уфы от 28 августа 2015 года о создании экспертной комиссии по наименованию улиц.

Согласно новому постановлению, председателем экспертной комиссии назначен заместитель главы администрации Уфы, курирующий строительство и архитектуру.

Экспертная комиссия — постоянно действующий орган, сформированный из числа специалистов в области архитектуры и градостроительства, землепользования, культуры, истории и культурного наследия, образования, лингвистики, краеведения, депутатов горсовета Уфы, руководителей и специалистов профильных структурных подразделений администрации Уфы, отмечается в постановлении. Комиссия может поддерживать или отклонять предложения и ходатайства по переименованию, а также «рекомендовать инициатору предложения увековечить память о гражданине или событии в других формах». О результатах рассмотрения заявителя проинформируют в течение месяца. Решения принимаются большинством голосов членов экспертного совета.

Майя Иванова

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