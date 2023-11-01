Ленобласть утвердила новые выплаты для работников скорой помощи

Правительство Ленобласти приняло постановление, согласно которому с 1 декабря сотрудники скорой помощи и медики, работающие в школах, будут получать дополнительные социальные выплаты, сообщила региональная администрация.

Из областного бюджета будут получать ежемесячную выплату следующие работники областного здравоохранения: врачи выездных бригад скорой помощи — 11,5 тыс. руб., фельдшеры выездных бригад — 7 тыс. рублей, медицинские сестры выездных бригад — 4,5 тыс. рублей, водители автомобиля скорой помощи — 3 тыс. рублей. Фельдшеры и медсестры, которые работают в школах и детсадах, будут получать дополнительно 6,5 тыс. руб.

Постановление о дополнительной поддержке работников здравоохранения было принято 24 октября. Оно вступит в силу 1 декабря. Выплата назначается на основании реестра работников и не требует заявления от работника.

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