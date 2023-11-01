«Россети Урал» не смогли отсудить электросетевой комплекс Соликамска
ПАО «Россети Урал» не смогло отсудить электросетевой комплекс Соликамска, свидетельствует постановление Семнадцатого апелляционного арбитражного суда от 10 октября.
Согласно данным дела, «Россети Урал» через суд требовали от администрации Соликамска и ПКГУП «Северные краевые электрические сети» (бывшее МУП «Городские коммунальные электрические сети») заключить на новый срок договор аренды электросетевого комплекса Соликамска. Однако суд отказал «Россетям» в заключении договора, апелляционный суд оставил решение в силе. «Россети Урал» впоследствии отказались от исковых требований.
Напомним, этой весной между «Россетями» и краевым правительством разгорелась борьба за контроль над электросетевой организацией муниципалитета. «Россети» предлагали местным властям заключить с ними новую концессию, однако в итоге депутаты соликамской думы приняли решение о передаче сетей в собственность правительства Пермского края.
В конце августа соликамское МУП «Городские коммунальные электрические сети» было реорганизовано в Пермское краевое государственное предприятие «Северные краевые электрические сети». В тот же день предприятие перешло из собственности администрации Соликамска в собственность региональных минЖКХ и минимущества.