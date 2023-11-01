Жителя Удмуртии оштрафовали за травмирование сожительницы трактором

В Удмуртии перед судом предстал 69-летний житель Киясовского района, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда своей сожительнице. Причиной инцидента стала его неосторожность (ч. 1 ст. 118 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В частности, происшествие случилось в июле. Мужчина косил траву на своем участке, используя для этого трактор с сегментально-пальцевой косилкой. Рядом с техникой находилась его сожительница. Мужчина пренебрег требованиями безопасности и режущим элементом «причинил потерпевшей травматическую ампутацию нижней конечности голени».

Суд назначил мужчине штраф в размере 6 тыс. руб.