«Запретить, и дело с концом»

В мире 31 октября отметили Хэллоуин. В России этот праздник в настоящее время на официальном уровне считается неуместным. Однако власти попытались создать ему альтернативу, в частности, прозвучали предложения использовать образы отрицательных героев русских народных сказок. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что пока Хэллоуин победить не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российской Федерации, несмотря на все многочисленные усилия, не удается изжить полностью чуждый, вредный и еще неизвестно какой Хэллоуин. И вот нынешний год — не исключение: привлекает неправильный праздник молодых и даже самых маленьких граждан, а также их родителей. И что они в нем нашли, непонятно.

Между тем в 2023-м власти попытались пойти другим путем: если не получается запретить, то давайте создадим альтернативу. Самая нашумевшая из них — так называемый Тыквенный спас, что-то вроде поклонения этой известной агрокультуре, не очень вкусной, но крайне полезной.

Пример — жители Подмосковья вырастили 400-килограммовую тыкву и пересекли на ней Павшинскую пойму Москвы-реки. Есть, конечно, сомнения в достоверности этой информации, но как бы то ни было, есть и второй вариант.

Вроде как депутату Госдумы Ярославу Нилову приписывают авторство идеи. Народный избранник предложил учредить в России День жутких сказок и историй. Смысл такой — у нас полно своих ужасов: лешие, ведьмы, Баба Яга и другие персонажи. Можно одеть детей в соответствующие костюмы, и, по сути, будет то же самое, что и Хэллоуин, но зато наше, родное.

Другими словами, исконно русские ужасы намного ужаснее их американских вампиров и прочей нечисти. Здесь, конечно, главное не переусердствовать, а то ведь оставите детей заиками. Но в целом есть основания полагать, что господин Нилов попал в точку.

День жутких сказок и историй уже давно наступил и решительно не собирается прекращаться. Мы в нем уже находимся, и продолжается он нон-стоп, без перерыва.

Искать в современной российской реальности аналоги Бабе Яге мы, конечно же, не будем, не такие у нас задачи. Но все же нужно, наверное, прояснить, что Хэллоуин — это не ужасы, а в первую очередь праздник, повод порадоваться и повеселиться, а не испугаться и впасть в депрессию. По этой логике и не стоит рисковать жизнью, переплывая реку на тыкве, хотя бы потому что погода к этому на сегодняшний день не располагает.

Не стоит изобретать велосипед. Что у нас получается лучше всего? Правильно — запретить, и дело с концом. Соответствующие инструкции рассылаются. Не нужно самодеятельности, будет ведь только хуже, и отвечать придется в результате, начальство даст по шапке. Зачем все это?

Конечно, лучше было просто не заметить, закрыть глаза, так сказать, пусть себе празднуют, это же не вызов устоям. Все веселее, чем жуткие сказки и истории. Не так ли?

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