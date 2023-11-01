«Запретить, и дело с концом»
Дмитрий Дризе — о борьбе с Хэллоуином в России
В мире 31 октября отметили Хэллоуин. В России этот праздник в настоящее время на официальном уровне считается неуместным. Однако власти попытались создать ему альтернативу, в частности, прозвучали предложения использовать образы отрицательных героев русских народных сказок. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что пока Хэллоуин победить не удалось.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Российской Федерации, несмотря на все многочисленные усилия, не удается изжить полностью чуждый, вредный и еще неизвестно какой Хэллоуин. И вот нынешний год — не исключение: привлекает неправильный праздник молодых и даже самых маленьких граждан, а также их родителей. И что они в нем нашли, непонятно.
Между тем в 2023-м власти попытались пойти другим путем: если не получается запретить, то давайте создадим альтернативу. Самая нашумевшая из них — так называемый Тыквенный спас, что-то вроде поклонения этой известной агрокультуре, не очень вкусной, но крайне полезной.
Пример — жители Подмосковья вырастили 400-килограммовую тыкву и пересекли на ней Павшинскую пойму Москвы-реки. Есть, конечно, сомнения в достоверности этой информации, но как бы то ни было, есть и второй вариант.
Вроде как депутату Госдумы Ярославу Нилову приписывают авторство идеи. Народный избранник предложил учредить в России День жутких сказок и историй. Смысл такой — у нас полно своих ужасов: лешие, ведьмы, Баба Яга и другие персонажи. Можно одеть детей в соответствующие костюмы, и, по сути, будет то же самое, что и Хэллоуин, но зато наше, родное.
Другими словами, исконно русские ужасы намного ужаснее их американских вампиров и прочей нечисти. Здесь, конечно, главное не переусердствовать, а то ведь оставите детей заиками. Но в целом есть основания полагать, что господин Нилов попал в точку.
День жутких сказок и историй уже давно наступил и решительно не собирается прекращаться. Мы в нем уже находимся, и продолжается он нон-стоп, без перерыва.
Искать в современной российской реальности аналоги Бабе Яге мы, конечно же, не будем, не такие у нас задачи. Но все же нужно, наверное, прояснить, что Хэллоуин — это не ужасы, а в первую очередь праздник, повод порадоваться и повеселиться, а не испугаться и впасть в депрессию. По этой логике и не стоит рисковать жизнью, переплывая реку на тыкве, хотя бы потому что погода к этому на сегодняшний день не располагает.
Не стоит изобретать велосипед. Что у нас получается лучше всего? Правильно — запретить, и дело с концом. Соответствующие инструкции рассылаются. Не нужно самодеятельности, будет ведь только хуже, и отвечать придется в результате, начальство даст по шапке. Зачем все это?
Конечно, лучше было просто не заметить, закрыть глаза, так сказать, пусть себе празднуют, это же не вызов устоям. Все веселее, чем жуткие сказки и истории. Не так ли?
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