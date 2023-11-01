Депутаты Уфы увеличили в два раза средства на исполнение наказов избирателей

Депутаты горсовета Уфы внесли изменения в правила предоставления, распределения и расходования средств бюджета на реализацию наказов избирателей.

Как сообщил председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам Айдар Зубаиров, учитывая особую востребованность и эффективность такого инструмента, сумма, которую будут выделять каждому депутату на исполнение наказов, увеличена с 1 млн до 2 млн руб. Средства можно потратить на конкретные мероприятия или обустройство конкретного объекта. Сформированный перечень наказов должен согласовываться с горсоветом.

Таким образом в бюджете Уфы будет предусмотрено на эти цели 72 млн руб. — по 2 млн руб. на каждого из 36 депутатов.

Влада Шипилова

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