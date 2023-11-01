Проект «РОСштраф» собирает деньги для оплаты штрафа, назначенного бывшему депутату заксобрания
Правозащитный проект «РОСштраф» объявил сбор средств для оплаты штрафа, назначенного бывшему депутату заксобрания и оппозиционному политику Константину Окуневу. Об этом сам господин Окунев сообщил в своем телеграм-канале.
«С февраля 2022 года на Константина Окунева составили уже девять протоколов. Его штрафовали за “дискредитацию использования ВС РФ”, “демонстрацию запрещенной символики”, “оскорбление президента”. Оппозиционеру уже пять раз блокировали страницу в соцсети по требованию прокуратуры»,— сообщается в телеграм-канале «РОСштрафа».
Последний раз господина Окунева оштрафовали на 250 тыс. руб. Именно эту сумму и планирует собрать проект «РОСштраф».
В прошлом Константин Окунев избирался в пермские органы власти. Господин Окунев был депутатом заксобрания Пермской области III созыва (2001–2006), а также заксобрания Пермского края I созыва (2006–2011).