Карпов пруд в Челябинске засыпали строительным мусором

Находящийся недалеко от Шершневского водохранилища в Челябинске Карпов пруд засыпали строительными отходами. С жалобами не незаконную отсыпку мусора в водоем в региональное отделение «Народного фронта» обратились жители садового товарищества «Мичуринец», сообщают в пресс-службе общественной организации.

«Мы выехали на место и убедились в случившемся6 в районе Проходной улицы, 10, действительно весь берег завален кусками бетона, кирпичами, строительными смесями», — сообщают в “Народном фронте”, добавляя, что это является экологическим правонарушением.

Общественники обратились в прокуратуру, минэкологии региона и Росприроднадзор с просьбой принять меры реагирования и привлечь нарушителей к ответственности.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте