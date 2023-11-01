Запустить производство Largus в Ижевске планируют во втором квартале 2024 года

Работа по переносу производства Lada Largus в столице Удмуртии движется по плану, рассказал представитель компании «АвтоВАЗ». В настоящее время начались процессы настройки оборудования, а также открыт набор персонала. При этом продолжает перенос ряда техники, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Окончательно этот процесс планируется завершить во втором квартале 2024 года. При этом производство модели запустят без временного простоя.

Напомним, стоимость переноса производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск окажется на уровне 2 млрд руб. Кроме того, на площадях столицы Удмуртии будут производить электрическую версию Lada Largus. Его планировалось запустить вместо перенесенной в Тольятти сборки Lada Vesta. Всего «АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.