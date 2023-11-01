В Ростове увеличилось количество откликов по вакансиям руководителя и врача

Осенью 2023 года количество вакансий на сервисе «Авито Работа» в Ростове-на-Дону выросло в 1,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Наиболее часто отклики от соискателей получают предложения по должностям руководителя и врача, сообщает пресс-служба «Авито работа».

В процентном соотношении рост интереса соискателей на руководящие и медицинские должности составил 186% и 123% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Размер оплаты труда по этим специальностям в среднем в Ростове-на-Дону составляет 95,8 тыс. руб. и 106,7 тыс. руб.

Также среди соискателей вырос интерес к вакансиям столяра на 62% (средняя зарплата — 70,4 тыс. руб.), контролера — на 49% (средняя зарплата — 45,8 тыс. руб.), таксиста — на 38% (средняя зарплата — 73,1 тыс. руб.).

Кроме того, в число популярных среди ростовчан вакансий вошли архитектор, парикмахер, машинист, водитель экскаватора и помощник руководителя.

«Самой популярной вакансией среди соискателей Ростова-на-Дону стал руководитель. Стоит отметить, что в отношении данной должности вырос не только интерес самих соискателей, но и предложение со стороны работодателей. Согласно данным индекса рынка труда ''Авито Работы'', за последний год конкуренция работодателей за руководителей выросла на 50%, что говорит о растущем спросе компаний на профессионалов», — цитирует пресс-служба слова директора по развитию «Авито Работы» Дмитрия Пучкова.

Анастасия Назарова