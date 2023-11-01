Житель Красноярска разбил машину должника кувалдой

Красноярская прокуратура отдала под суд 47-летнего местного жителя, который кувалдой разбил иномарку знакомого из-за долга 65 тыс. руб. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

В материалах уголовного дела указывается, что осенью 2022 года владелец Toyota Harrier одолжил у знакомого 65 тыс. руб. на ремонт машины. В оговоренное время деньги он вернуть не смог в связи с финансовыми трудностями. В июле 2023 года приятели договорились о реструктуризации задолженности. Обещая вернуть 20 тыс. руб., заемщик принес только 4,5 тыс. руб.

Обманутый кувалдой разбил у Toyota должника все стекла и фары, погнул двери и капот. В деле говорится, что автомобиль пришел в непригодное к эксплуатации состояние, ущерб эксперты оценили на сумму более 480 тыс. руб.

В отношении кредитора следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Илья Николаев