В Уфе возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в «Джанго-парке»

По факту массового отравления детей в «Джанго-парке» в ТЦ «Июнь» в Уфе следственный отдел по Октябрьскому району Уфы по результатам прокурорской проверки возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и республиканского СКР.

30 октября на праздновании дня рождения в «Джанго-парке» в развлекательном центре ТЦ «Июнь» в Уфе отравились девять детей. У пострадавших и одного сотрудника развлекательного центра обнаружен норовирус, сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора. В настоящее время они проходят амбулаторное лечение. Деятельность «Джанго-парка» приостановлена.

Первоисточник инфекции устанавливается, исследуются образцы продуктов и образцы для анализов работников заведения. «По результатам расследования лицам, ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в местах общественного питания при изготовлении и реализации пищевой продукции, будет дана правовая оценка»,— отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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