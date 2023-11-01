В Челябинской области перевернулся автобус с пассажирами

На трассе Южноуральск – Магнитогорск перевернулся пассажирский микроавтобус. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося во время снегопада, произошло во время снегопада, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла 31 октября в 23:30 на 81 км трассы между Южноуральском и Магнитогорском в Пластовском районе. По предварительным данным, 51-летний водитель рейсового автобуса, следовавшего из Челябинска в Магнитогорск, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части вправо и опрокинулся.

«В результате ДТП автобус получил механические повреждения, пострадавших нет»,– сообщает ГИБДД по региону. Однако одна из пассажирок автобуса сообщила в комментарии под публикации ведомства о ДТП в социальной сети «ВКонтакте», что получила ушибы во время аварии. В качестве доказательства она прикрепила справку о травмах из ГКБ №3 Магнитогорска.

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