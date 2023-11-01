На Ямале начался осенний призыв на срочную службу

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 1 ноября начался осенний призыв на срочную службу в армию. Информация об этом размещена на сайте Минобороны РФ. Призыв на Ямале начался на месяц позже ряда регионов России, поскольку он является одним из районов Крайнего Севера.

Призыв пройдет в городах: Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард, Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский районы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную военную службу 29 сентября. Осенью в армию призовут 130 тыс. человек. призыв начнется 1 октября и закончится 31 декабря 2023 года. В Минобороны и штабе ЦВО заявляли, что призывников не будут отправлять на службу в новые регионы страны и в зону спецоперации.

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