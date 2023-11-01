В Ижевске закрыли проезд транспорта на мосту через реку Игерманка

Сегодня, 1 ноября, в столице Удмуртии закрыли проезд на мосту через реку Игерманка. Жители не смогут проехать здесь до 22:00 4 ноября, сообщает пресс-служба муниципалитета. Автомобилистам предлагают пути объезда по Славянскому шоссе и Якшур-Бодьинскому тракту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Отмечается, что работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «БКД». Протяженность нового моста превысит 21 м, а грузоподъемность составит 60 т.