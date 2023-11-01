В Перми в III квартале года новостройки подорожали на 11%

В Перми за III квартал года средняя стоимость первичного жилья выросла на 11%, составив 121,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщили в аналитическом сервисе «Объектив.РФ». В «Объектив.РФ» связывают такой рост цен на новостройки с несколькими причинами. Трехэтапное увеличение ключевой ставки ЦБ РФ привело к «удорожанию» кредитных средств не только для заемщиков, но и для девелоперов — проектное финансирование стало менее доступным. Разгоняющаяся инфляция в России, которая по итогам сентября 2023 года составила уже 6%, также не лучшим образом сказывается на себестоимости стройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«При этом рынок демонстрирует активно растущий спрос. Многие покупатели спешат решить жилищный вопрос, пока действуют условия льготных ипотечных программ, а обязательный размер первоначального взноса еще не достиг уровня в 30%, что, вероятно, случится уже в ноябре этого года. Вполне закономерно, что все эти факторы привели к массовой переоценке прайсов застройщиками»,— поясняют в сервисе.

Директор аналитического центра «КД-консалтинг» и эксперт сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексей Скоробогач отметил, что средняя цена предложения на вторичном рынке жилья тоже увеличилась на 4,8%. Рост средней цены предложения на вторичном и первичном рынках стал следствием устойчивого роста спроса на жилье, который наблюдается во второй половине года, при этом «вторичка» растет менее заметно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста средних цен предложения значительно превосходит официальный уровень инфляции. Господин Скоробогач полагает, что такая ситуация является краткосрочной и обусловлена нерыночными методами регулирования экономики и рынка недвижимости. «После повышенного спроса логично ожидать периода охлаждения на первичном рынке и перетока неипотечных покупателей на сегмент вторичного жилья»,— полагает эксперт.