СКА проиграл казанскому «Ак Барсу» в домашнем матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на своей площадке на Ледовой арене потерпел поражение от казанского «Ак Барса». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

В составе клуба из Петербурга отличились Арсений Грицюк и Василий Глотов. У казанцев заброшенными шайбами отметились Никита Дыняк, Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий.

В настоящий момент СКА с 24 набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующую встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ петербургская команда проведет 2 ноября — дома против омского «Авангарда».

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