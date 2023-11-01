Синоптик Леус: на Кубани 1 ноября будет по-летнему тепло

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 1 ноября температура воздуха в Краснодарском крае достигнет +24…+26 градусов.

«Управление погодой переходит к циклону… Облаков в небе станет больше, но пока по-прежнему обойдется без дождей, а температурный фон еще немного подрастет»,— написал господин Леус в Telegram-канале.

Ветер юго-восточный скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм ртутного столба, что около нормы.

В четверг, 2 ноября, на Кубани ожидаются кратковременные дожди и +20…+22 градусов.

Наталья Решетняк

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