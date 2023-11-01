Больше 1,2 млн квадратных метров жилья ввели в Удмуртии с начала года

В Удмуртии по итогу десяти месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 1,21 млн кв. м. жилья. Большую часть из этого объема составляют частные дома — 729,8 тыс. кв. м, рассказал председатель правительства региона Ярослав Семенов. Ввод многоквартирных домов вырос на 23% и достиг 485,8 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В настоящее время в Удмуртии также ведутся работы по строительству еще 154 многоэтажных домов. «Для региона — статистика, а для каждой отдельной семьи — большая радость и новая жизнь»,— отметил господин Семенов.