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Четыре автомобиля передали паллиативной службе Удмуртии

В Удмуртию поступило четыре автомобиля LADA NIVA Travel, которые задействуют для работы врачи выездной паллиативной службы. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, транспорт передали Городской клинической больнице №1 в Ижевске, Республиканскому онкодиспансеру, Республиканской детской клинической больнице и Сарапульской городской больнице.

Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

По словам врача паллиативной выездной патронажной службы ГКБ №1 Ирины Шпулинг, многим паллиативным пациентам не показана госпитализация, поскольку они нуждаются в симптоматической терапии и обезболивании. Так, на выездах проводится коррекция терапии, перевязки, замена катетеров и зондов, а также обучение родственников пациента правильному уходу за ним.

В среднем посещение одного пациента занимает до часа, а ежедневно каждая бригада посещает до 10 человек.

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