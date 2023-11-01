Четыре автомобиля передали паллиативной службе Удмуртии

В Удмуртию поступило четыре автомобиля LADA NIVA Travel, которые задействуют для работы врачи выездной паллиативной службы. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, транспорт передали Городской клинической больнице №1 в Ижевске, Республиканскому онкодиспансеру, Республиканской детской клинической больнице и Сарапульской городской больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

По словам врача паллиативной выездной патронажной службы ГКБ №1 Ирины Шпулинг, многим паллиативным пациентам не показана госпитализация, поскольку они нуждаются в симптоматической терапии и обезболивании. Так, на выездах проводится коррекция терапии, перевязки, замена катетеров и зондов, а также обучение родственников пациента правильному уходу за ним.

В среднем посещение одного пациента занимает до часа, а ежедневно каждая бригада посещает до 10 человек.