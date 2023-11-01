В Троицке осужден экс-глава муниципального предприятия за махинации со жильем

В Челябинской области Троицкий городской суд вынес приговор бывшему директору муниципального учреждения, обвиняемому в мошенничестве и легализации недвижимости, добытой преступным путем. Ему назначено четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года, сообщает прокуратур Челябинской области.

Суд установил, что в июле 2018 года руководитель муниципального предприятия направил в Многофункциональный центр Троицка заявление о приватизации ведомственной квартиры. При этом он указал заведомо ложные сведения об отсутствии у него жилья в собственности и участии в приватизации квартиры в Челябинске в 2009 году. В результате жилищная комиссия администрации Троицка одобрила заявление, директор получил квартиру в собственность, чем причинил ущерб муниципалитету в размере 1,2 млн руб.

Чтобы придать правомерность владения жильем, незаконный собственник продал ее мужчина через сайт бесплатных объявлений «Авито».

Прокурором Троицка направил в суд направлено заявление о взыскании с осужденного в доход муниципалитета суммы ущерба. Иск до настоящего времени не рассмотрен. В качестве обеспечительных мер арестован автомобиль виновного.

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