Роспотребнадзор: качество воздуха в районе завода «Урал» соответствует норме

Краевой Роспотребнадзор проверил качество воздуха на границе ближайшей к соликамскому пороховому заводу «Урал» жилой застройки. Отбор проб проводился в трех точках с учетом направления ветра. По результатам лабораторных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Исследование проводили после произошедшего вчера хлопка в одном из цехов предприятия. «В момент хлопка в здании никто не находился. На работу предприятия хлопок не повлиял. Предприятие работает в штатном режиме»,— заявили в ГУ МЧС по Пермскому краю.