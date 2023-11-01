Структура пермской «Ленты» регистрирует товарный знак, за который идет спор

ООО «Большая семьЯ» регистрирует новый товарный знак — Tesoro del Mare. Об этом свидетельствует информация с сайта znakoved.ru.

По информации сайта, заявка на регистрацию организацией знака «Tesoro del Mare» поступила 23 октября. Среди перечня товаров и услуг новой компании числятся алкогольные напитки, вина, ликеры, сидр.

В июле стало известно, что московское ООО «Александровы погреба» взыскивает 5 млн руб. с ООО «Большая семьЯ». Заявитель уверен, что, продавая итальянское вино Tesoro del Mare в рамках проекта «Правильное вино», «Семья» нарушила права на принадлежащий ему товарный знак. Судебный процесс не закончен. На днях ООО «Александровы погреба» подало иск о взыскании почти 24 млн руб. с другой структуры «Ленты» — ООО «Семья-Логистика».

ООО «Большая семьЯ» управляет гипермаркетом «Лента» в ТРК «Семья» и другими крупноформатными магазинами ритейлера, ранее входившими в пермскую торговую сеть «Семья». Под контролем «Ленты» бывшие магазины «Семьи» находятся с 2021 года. Тогда федеральный ритейлер выкупил у ГК «ЭКС» бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова субхолдинг «Семья Ритейл», в который входила торговая сеть и другие продуктовые бизнесы «ЭКС»: кондитерское производство (ООО «Восторг»), сеть гастробаров (ООО «Киты еды») и логистический центр в Кондратово (ООО «Семья-Логистика»).