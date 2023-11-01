Тюменские власти продлят запрет на работу мигрантов в такси

В Тюменской области продлят запрет на работу мигрантов водителями такси и пассажирских автобусов. Ограничения распространятся и на грузоперевозки. Об этом пишет 72.ru со ссылкой на документы областной администрации. Постановление вступит в силу в 2024 году.

Впервые подобный запрет ввели на территории Тюменской области еще в 2019 году, а после этого неоднократно его продлевали. Ранее сообщалось, что ограничения распространяются на иностранцев с патентами — разрешением на работу, которые обязаны получать люди, въехавшие в Россию в безвизовом порядке и не имеющие разрешения на временное проживание или вида на жительство.

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