«Инициатива впоследствии принесет больше проблем, чем пользы»

Депутаты Заксобрания Краснодарского края рассматривают целесообразность введения ограничений на въезд в Сочи, а также курортного сбора за пользование личным транспортом для иногородних. Председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов считает, что данная инициатива принесет больше вреда, чем пользы.



Дмитрий Богданов

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«Законодатели пока зондируют общественное мнение по этому вопросу. Изучают, как люди воспримут эту инициативу. У нас очень много людей, которые переехали в Сочи из других регионов России, живут и работают здесь в течение длительного времени. Понятно, что и они сами, и их автомобили зарегистрированы не в Краснодарском крае. При этом участники туристического рынка действительно отмечают объективно тяжелую ситуацию с транспортом в Сочи. Нюансов здесь очень много, а простых и легких решений нет.

У нас и так много мер, которые носят запретительный либо фискальный характер. Например, тот же курортный сбор. Зато поощрительных мер для туристов недостаточно. Очень хорошей мерой был кэшбэк за путешествия по стране, когда в течение пяти дней на счет туристов возвращалось 20% от стоимости поездки. Эта мера позволяла приезжать туристам на сочинские курорты в зимний период. Но ее взяли и для всех сразу отменили. Хотя пенсионерам, многодетным семьям, участникам СВО стоило бы ее оставить.

Инициатива по сбору денег с автотуристов больше похоже на популизм, чем на серьезное, глубоко проработанное предложение, в котором экспертами были бы взвешены все ее долгосрочные последствия. Власти заинтересованы в том, чтобы сборы в бюджет были выше. Но при этом мало говорится об эффективности использования бюджетных средств. Курортный сбор в свое время вводился в порядке эксперимента. Его продлили еще на два года. Но полноценного анализа итогов этого эксперимента нигде нет.

Наверное, перед тем, как предлагать следующий вид сборов с туристов, было бы правильно провести глубокий анализ курортного сбора силами экспертного сообщества, депутатского корпуса. А потом уже двигаться дальше. Но сейчас, к сожалению, многие решения не просчитываются стратегически. Те же пробки в Сочи сейчас — это последствия неправильных градостроительных решений 10-15 лет назад. Не уверен, что в решении этой проблемы помогут сборы с автотуристов.

Инициатива, которая не прошла обсуждение с экспертами и участниками рынка, и которая не является выверенным решением, впоследствии принесет больше проблем, чем пользы. Для любой сложной проблемы у нас пытаются придумать простые, быстрые, понятные и неправильные решения».

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